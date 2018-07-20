Эксперты составили ТОП-5 самых популярных японских автомобилей в России

Сегодня, 09:39

Эксперты провели детальный анализ российского рынка и установили наиболее востребованные японские автомобили. Рейтинг охватил период с января по июнь текущего года.

Лидером подготовленного рейтинга выступил бизнес-седан Toyota Camry, который за отчетный период разошелся тиражом 13 884 экземпляра (-0,7%). Второе место досталось кроссоверу Toyota RAV4, который продали в количестве 13 423 единицы (-16,2%). ТОП-3 закрывается Nissan X-Trail (10 621 штука, +1,8%).

Четвертую строчку в рейтинге самых популярных среди российских автомобилистов японских машин завоевал кроссовер Nissan Qashqai, реализация которого достигла отметки в 10 275 авто, что на 4,8% выше результатов аналогичного периода текущего года. Первая пятерка рейтинга закрывается Mazda CX-5, сбыт которого за шесть месяцев 2018 года составил 10 219 машин, что на 27,3% больше результатов годичной давности.