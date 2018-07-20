В Воронеже сфотографировали девочку за рулем огромной фуры

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Пользователи в сети начали шутить, что ребенок хотел почувствовать себя дальнобойщиком.

На одной из улиц Воронежа местные жители стали свидетелями необычной картины. За рулем огромной зеленой фуры сидела маленькая девочка. При этом ребенок сделал серьезное лицо, за что пользователи назвали девочку «суровой». Воронежцы сфотографировали девочку.

Горожане отметили, что увидеть такой грузовик в движении было бы жутко, но фура стояла на месте. Также известно, что рядом с ребенком видел взрослый, возможно её отец. Тем не менее, автор фотографии написала, что выглядело это очень эпично.

Пользователей в сети рассмешил такой снимок. Некоторые сравнили ребенка с героиней фильма «Логан». Также пользователи комментаторы принялись шутить: «Правильно делает девочка. К двадцати годам будет уже десятилетний стаж!».

Ранее сообщалось о необычном случае на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии. Внедорожником Range Rover управлял маленький ребенок, который сидел у отца на коленях.