В автопарке России насчитывается свыше 100 тысяч купе и кабриолетов

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Эксперты исследовали российский авторынок и обнародовали на просторах интернета информацию, согласно которой в российском автопарке на 1 января 2018 года числится 101 200 автомобилей в кузовах купе и кабриолет. Этот показатель соответствует доле в 0,24% от общего количества машин.

Наибольшую востребованность в данном сегменте среди отечественных автолюбителей продемонстрировало японское купе Toyota Celica, владельцами которого являются 10 800 граждан (доля в 11%). Второе место досталось немецкому купе Mercedes Benz E-Class (9 200 экземпляров). ТОП-3 закрывает Mercedes-Benz GLK Class (5 200 единиц). В ТОП-5 вошли «японец» Honda Prelude (5 000 штук) и «баварец» BMW 6 Series (4 600 ед.).

Наибольшее число купе и кабриолетов специалисты насчитали в Москве (26 500 шт., доля в 26%). В Петербурге числится 8 500 таких авто. На третьей позиции разместили Подмосковье (8 200 ед.). В Первой пятерке регионов с самой большой численностью кабриолетов и купе значатся Приморский (6 300 шт.) и Краснодарский (5 000 ед.) края.