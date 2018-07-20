Рассекречен новый хэтчбек Hyundai i30 N Line для рынка Европы

Сегодня, 06:00

Южнокорейская компания Hyundai представила новый хэтчбек i30 N Line, предназначенный для европейского рынка. Ожидается, что такой автомобиль будет пользоваться высоким спросом.

Хотя Hyundai i30 N Line выглядит очень динамично, под капотом скрывается довольно скромный двигатель. Тем не менее авто с внешностью «горячего» хэтчбека выглядит привлекательно в глазах европейского потребителя.

Hyundai i30 N Line сильно напоминает высокопроизводительного «собрата», за исключением отсутствующих у новинки красных полос. Кроме того, «псевдоспортивный» автомобиль отличается уменьшенным спойлером, более маленькими ячейками на решётке радиатора и сдвоенными выхлопными патрубками. При этом автомобиль поставили на 18-дюймовые диски, который сочетаются с покрышками Michelin Pilot Sport 4.

Среди новшеств в салоне стоит упомянуть руль с оплёткой из перфорированной кожи, металлические накладки на педали и опциональные сидения с боковой поддержкой. Также Hyundai i30 N Line примечателен модифицированной подвеской, усовершенствованными тормозами и более чувствительным акселератором.

Линейка моторов включает в себя 1,4- и 1,6-литровые наддувные двигатели T-GDI и CRDi, генерирующие 140 и 136 л. с. соответственно. Покупатели смогут выбирать между механической и роботизированной трансмиссией.