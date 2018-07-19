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Наполовину невидимый автомобиль, сфотографированный в штате Огайо, вывал недоумение у пользователей сети.

Накануне один из пользователей сайта Reddit, проживающий в Огайо, опубликовал на портале мистический фотоснимок, на котором запечатлен старый грузовик марки Chevrolet. Машина выглядит пугающе, ведь ее задняя часть кажется невидимой. Сначала такой призрачный автомобиль-невидимка напугал американцев, однако потом выяснилось, что не все так страшно.

Невидимым грузовик кажется на первый взгляд. Если присмотреться, то можно заметить, что кабина транспортного средства развернута в другую сторону, и часть машины, которая казалась невидимой, на самом деле, находится с другой стороны автомобиля.

Нет информации о том, зачем владельцу машины понадобилось делать ей столь «издевательский» тюнинг, но автомеханикам такой тягач явно понравился бы, если бы его пригнали на ремонт, ведь его мотор и трансмиссия абсолютно свободны. Можно полагать, что владельца старого Chevrolet вовсе не заботит безопасность пешеходов, проблематичность маневрирования и выхлопные газы, которые устремляются прямо в кабину.

Пользователи интернета неоднозначно отреагировали на Chevrolet-призрак, но в целом, он им понравился. Один из «комментаторов» заявил, что это тот случай, когда он решил собрать головоломку.