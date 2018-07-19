«Там реальный ад»: Как не попасть в пробку на трассе М-4 «Дон»

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В нынешнем году СМИ много говорят о трассе М-4 «Дон», а все потому, что здесь регулярно случаются пробки, порой растягивающиеся на десятки километров. Желающим поехать на юг через вышеназванную трассу, приходится часами стоять в заторе. Местные «Сусанины» предлагают туристам показать объезд пробки, за что берут деньги.

Сезон отпусков превращает трассу М-4 «Дон» в крайне оживленную магистраль. У этой дороги даже есть своя группа в соцсети «ВКонтакте». В этом сообществе регулярно обсуждается проблема заторов. Очень часто о трассе негативно отзываются автомобилисты, побывавшие в пробках в Воронежской области. Здесь ведутся дорожные работы, что и является одной из причин проблемы.

Пользователи рассказали, как не попасть в пробку на трассе М-4 «Дон». Они советуют преодолевать сложный участок дороги в середине дня, так как рабочие уходят на обед. Автотуристов предупреждают, что сложнее всего может прийтись в районе села Лосева. «Там реальный ад», - говорят те, кто уже побывали в пробках. Здесь магистраль из четырех полос превращается в двухполосную трассу. Пропускная способность здешнего участка дороги составляет 14 тысяч машин в сутки, однако в курортный сезон их количество вырастает до 30 тысяч. Порой пробки растягиваются на десятки километров. Двигаться приходится на скорости в 20 км/ч.

Предприимчивые воронежцы предлагают автотуристам за деньги показать объезд пробок на трассе М-4 «Дон». За такую услугу они просят в среднем 500 рублей, однако неизвестно, помогает ли она реально быстрее объехать заторы.