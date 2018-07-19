Зарубежные СМИ: Лимузин Путина «круче», чем «Зверь» Трампа

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Появление в Финляндии автомобиля Aurus не осталось незамеченным. Иностранные СМИ успели окрестить президентский лимузин «танком».

За рубежом впервые был продемонстрирован новый автомобиль Владимира Путина, созданный в рамках проекта «Кортеж». Как пишет Business Insider, российский автомобиль выглядит намного более впечатляюще и «круче», чем «Зверь» Дональда Трампа.

Лимузин Путина оказался не только длиннее особой модификации Cadillac, созданный для американского президента, но и гораздо мощнее. Длина Aurus Senat больше более чем на метр, а гибридная установка на базе V12, которой оснащается машина, генерирует 860 лошадиных сил. Под капотом американского Beast скрывается дизельный мотор Duramax, выбор на который пал, чтобы иметь возможность заправляться топливом любого качества.

Отметим, что для Дональда Трампа разрабатывается новая версия лимузина «Зверь», работы над которой могут завершиться уже этим летом. О машине пока известно немного, однако, ожидается, что она во многом превзойдёт предшественника. Осенью прошлого года такую модель удалось сфотографировать во время тестов в Мичигане.