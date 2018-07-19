Житель Чехии нашел в бампере автомобиля живого кабана

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Водитель был шокирован такой находкой. Животное попало в машину, перебегая дорогу.

Накануне в чешском городе Кладно произошел курьезный случай. Местный автомобилист обратился в полицию с весьма странным заявлением. Он сказал, что нашел в бампере собственного автомобиля живого кабана.

Когда полицейские прибыли домой к мужчине, он поведал, как это могло случиться. Водитель ехал по улице Petra Bezruče и почувствовал несильный удар машины о препятствие, но не обратил на это внимания и даже подумать не мог, что это был кабан.

Мужчина ехал с животным в бампере несколько километров, ничего не подозревая об этом. Лишь когда он добрался до дома и припарковал автомобиль, решил осмотреть кузов. Житель Чехии был шокирован, когда увидел, что в бампере скрывается живой кабан.

Пожарные, подъехавшие к дому автомобилиста, достали животное из «ловушки». После этого выяснилось, что это был молодой кабанчик. Животное передали егерю, а дальнейшая его судьба неизвестна.

Ранее сообщалось о птице, которая отложила яйца под капотом грузовой «ГАЗели». Водитель съездил в отпуск, а по возвращению увидел, что в его автомобиле появились новые «жители».