В сеть попали первые рендеры спортивного универсала LADA Vesta SW Sport

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Независимые художники продемонстрировали на рендерных изображениях, как мог бы выглядеть спортивный универсал семейства LADA Vesta. Отметим, что у этой модели уже насчитывается пять модификаций.

По мнению дизайнеров, спортивная внешность, как у LADA Vesta Sport, отлично дополнила бы кузов универсал. В связи с этим были созданы рендеры LADA Vesta SW Sport. Судя по ним, такой автомобиль обзавёлся бы более агрессивным кузовным обвесом и вставками красного цвета. Аналогичные акценты могли бы найти место и в салоне.

Универсал предположительно приводился бы в движение 1,8-литровым мотором, мощность которого в ходе доработок выросла бы до 144 лошадиных сил. Специалисты полагают, что подобная новинка смогла бы завоевать любовь россиян, однако, скорее всего, «АвтоВАЗ» не станет выпускать LADA Vesta SW Sport.

На данный момент LADA Vesta SW предлагается в России минимум за 670 000 рублей. Такой автомобиль комплектуется 1,6-литровым двигателем и механической КПП. Желающим купить машину с «автоматом» нужно отдать ещё 25 000 рублей.

Помимо этого, на рынке доступен универсал LADA Vesta SW Cross с ценником от 795 500 рублей. Данная версия отличается пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом.