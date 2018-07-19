Трещины уже пошли: Ванга предсказывала разрушение Крымского моста в 2019 году

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Провидица предупреждала, что Крымский мост не простоит и двух лет.

В 2018 году произошло знаменательное для всей России событие – завершение строительства Крымского моста. Новая магистраль стала своеобразным материальным символом объединения крымчан с остальной страной. Вместе с тем болгарская провидица Ванга ещё давно предвидела разрушение Крымского моста.

Витка Петровске, последняя домработница Ванги, в своих воспоминаниях описывает важную деталь. Слепая провидица попросила женщину в 1996 году записать важное сообщение и раскрыть его людям в 2010 году.

«То, что объединяло, - рассыплется на кусочки, не выдержав двух лет. Это будет рядом с Россией», – предупреждает Ванга наших современников.

В 2012 году такое предзнаменование приписывали Европейскому Союзу, который сильно пострадал от мирового финансового кризиса. Спустя несколько лет пророчество связывали с событиями в Украине. Сейчас эксперты всё чаще сходятся во мнении, что Ванга предсказывала разрушение Крымского моста, который является своеобразным объединением. Фраза «не выдержав двух лет» говорит о том, что строение будет уничтожено в 2019 году.

Уже сейчас автомобилисты жалуются на то, что по опорам Крымского моста уже пошли трещины, а работники спешно пытаются штукатурить и закрашивать дефекты, скрывая их от глаз прессы и автолюбителей. Примечательно, что водителям негласно запрещено снимать увиденное.