Спортивный электрокар Nissan Leaf Nismo стал серийным

Сегодня, 15:08

Товарный вариант электрокара Nissan Leaf Nismo очень схож со своим прототипом, выглядит немного сдержаннее за счет других колесных дисков, бамперов и порогов, но на привлекательность машины это не повлияло.

В прошлом году дебютировала концептуальная версия электрокара Nissan Leaf нового поколения в исполнении придворного ателье Nismo. Стало известно, что у этого автомобиля появилось серийное воплощение с перенастроенными шасси, рулевым управлением и электроникой. Продажи машины начнутся 31 июля, но ценник ее еще не озвучен.

Товарная версия Nissan Leaf Nismo получила оригинальные бамперы, фальшрадиаторную решетку, пороги и зеркала с электроприводом складывания. За счет красных акцентов по периметру кузова автомобиль выглядит спортивнее, в стиле «заряженных» машин. Палитра новинки состоит из девяти цветов и оттенков. Кроме этого, электрокар по желанию клиента можно будет приобрести с черной крышей.

Серийный Nissan Leaf Nismo примечателен оригинальными «катками» на 18 дюймов с шинами Continental ContiSportContact 5. Также автомобиль получил фирменный обвес и рулевое колесо, обитое кожей и алькантарой. 150-сильная установка новинки особенна спортивными настройками, и получила 40-киловаттный аккумулятор. Осенью для машины станет доступной 60-киловаттная батарея. В списке оснащения электрокара имеются ABS, система стабилизации Trace Control, улучшающая управляемость на поворотах.