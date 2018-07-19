«GM-АВТОВАЗ» приостанавливает производство автомобилей на три недели

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Внедорожник Chevrolet Niva не будет выпускаться три недели. Остановка выпуска машины связана с летними каникулами на СП «GM-АВТОВАЗ». Об этом проинформировал пресс-центр предприятия.

В сообщении «GM-АВТОВАЗ» говорится, что производство автомобилей на заводе будет остановлено 23 июля. Выпуск Chevrolet Niva возобновится 13 августа. Конвейер останавливается в связи с летним корпоративным отпуском.

Пока сотрудники «GM-АВТОВАЗ» будут отдыхать, специалисты проведут проверки на предприятии. В рамках профилактического обслуживания могут быть выявлены неполадки в оборудовании, которые в течение каникул будут устранены. 13 августа выпуск внедорожников Chevrolet Niva возобновится, и конвейер будет работать в обычном режиме.

Напомним, в нынешнем году конвейер «GM-АВТОВАЗ» несколько раз останавливался из-за недопоставки комплектующих. В последний раз такой случай имел место в июне. «GM-АВТОВАЗ» является американо-российским машиностроительным предприятием, запущенным в 2002 году. На заводе ведется производство внедорожника Chevrolet Niva, который постоянно совершенствуется и дополняется новым оснащением.