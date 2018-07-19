«Жуткая гримаса»: Американка поседела, увидев призрака в своём авто

Сегодня, 14:09

Фантом появился прямо на водительском кресле.

В социальной сети Reddit пользователь под ником meg-a-tron опубликовал необычный снимок, который привлёк внимание пользователей. Реддитор рассказал, что его сестра не так давно приобрела подержанный автомобиль и поспешила сфотографировать его, чтобы похвастаться перед подругами.

Сперва фотография не привлекла внимания девушки, но позже она начала обрабатывать снимок и заметила на переднем сидении машины искаженное лицо призрака с большими глазницами.

Автор поста отметил, что его сестра не на шутку испугалась, а позже нашла у себя пару седых волос – американка поседела, увидев призрака в своём авто.

В комментариях к записи пользователи также оказались впечатлены фантомом. Реддиторы отметили, что фантом на водительском сидении напоминает монстра Багула из фильма «Синистер». «Жуткая гримаса», – подытожили в комментариях.

К сожалению, не известно, избавилась ли девушка от кошмарного автомобиля, как ей советовали реддиторы.