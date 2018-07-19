Новая кросс-версия LADA XRAY Cross получила ОТТС

Сегодня, 15:00

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» получил для новой LADA XRAY Cross Одобрение типа транспортного средства. Это означает, что новинка станет доступна для покупки уж в обозримом будущем.

Два года назад «АвтоВАЗ» привёз на Московский автосалон концептуальный кросс-хэтчбек LADA XRAY. В нынешнем году в рамках ММАС, который начнётся примерно через месяц, должна состояться презентация товарной версии модели.

Модификация с приставкой Cross получила более крупные 17-дюймовые колёса, увеличенный дорожный просвет, массивный бампер, задние дисковые тормоза и пластиковый обвес чёрного цвета. Помимо этого, на крыше новинки разместились рейлинги.

По сравнению со стандартной моделью длина новой LADA XRAY Cross увеличилась на 6 мм или до 4 171 мм. В ширину автомобиль прибавил 46 мм (1 810 мм), а в высоту – целых 75 мм (1 645 мм). Более подробная информация о новом хетчбэке будет раскрыта в ходе публичного дебюта.