Российские эксперты назвали «самые мужские» и «самые женские» марки машин

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Отечественные аналитики подвели итоги масштабного опроса, который показал «самые мужские» и «самые женские» марки автомобилей в России. По мнению жителей страны, сильному полу больше всего подходят машины Subaru, а прекрасной половине населения РФ подходят авто от Chery.

Исследование началось в 2015 году, а завершилось в 2018 году. Его участниками стали не менее 180 000 автомобилистов возрастом 18-65 лет. 9,6% опрошенных составили женщины.

Исследование показало, что 4,9% леди в России лояльны к Subaru, а потому японскую марку назвали «самой мужской» в стране. 94,6% мужчин выбирают Jeep, Toyota отличилась результатом 94,2%, Infiniti отдают предпочтение 93,4% представителей сильного пола в РФ. Также они лояльны к УАЗ (92,4%), Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) и Volvo (91,3%).

Установлено, что 22% автомобилей марки Chery в России находятся во владении женщин. В связи с эти машины китайского бренда названы «самыми женскими» в стране. Также в тройку «самых женских» марок в РФ вошли Daewoo (19,5%) и Datsun (17,4%). Далее идут: Lifan (17,2%), Peugeot (16,6%), Citroen (15,3%), Suzuki (14,4%), Geely (14%), Hyundai (13%) и Opel (12%).

К слову, два года назад результаты подобного опроса показали, что «самыми мужскими» в России считаются УАЗ, Great Wall и SsangYong. Автомобилями для дам назвали Peugeot, Citroen и Opel.