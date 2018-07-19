Видео с телепортацией Илона Маска шокировало сеть

Сегодня, 13:09

Американцы шокированы способностями главы Tesla.

На страницах социальной сети Reddit появился видеоролик, снятый американцем во время отпуска на горах Лукаут Маунтин. Реддитор привёз из отпуска множество снимков, но один из них смог по-настоящему напугать сеть.

Во время детального изучения снимка автор заметил в салоне своего внедорожника Jeep призрачное лицо. Американец уверяет, что в тот момент в машине никого не было, поэтому на снимок попало лицо фантома.

Комментаторы предположили, что речь идёт о призраке американского солдата, который погиб во время Гражданской войны – в районе горы Лукаут Маунтин разворачивались жестокие баталии. Сеть шокировало подобное предположение.

Вместе с тем скептики в комментариях высмеяли опубликованный ролик и заявили, что фантом на заднем сидении авто подозрительно похож на Илона Маска, главу компании Tesla. «Телепортация Илона Маска», «Его душа путешествует», «Как он оказался в твоей машине?», – пошутили реддиторы. Также скептики нашли сходство в лице фантома и внешности актёра Роберта Паттинсона.