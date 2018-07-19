Российские ученые разработали два образца «летающего внедорожника»

Сегодня, 23:00

В ближайшем будущем в России может появиться «летающий внедорожник». Накануне отечественными учеными были представлены сразу два образца такого аппарата. Они создавались для конкурса, организованного Фондом перспективных исследований (ФПИ0).

В России прошел конкурс на разработку «летающего внедорожника», организованный Фондом перспективных исследований (ФПИ). Сразу две команды предложили свои проекты подобных аппаратов. От ученых требовалось создать машины, способные взлетать и приземляться вертикально или на сверхкороткой дистанции.

ФПИ не озвучивает подробности проектов, предложенных российскими учеными, однако известно, что образцы являются оригинальными аппаратами, не имеющими аналогов в мире. Ожидается, что разработками инженеров заинтересуются МЧС и Минобороны. Также, по некоторым данным, тесты «летающего внедорожника» начнутся в 2022 году.

К слову, ранее ФПИ информировал о том, что российские ученые начали разработку необитаемой подводной лодки, которая сможет без всплытия работать до трех месяцев без ядерного топлива. По словам представителей фонда, аппарат получит двигатель внешнего сгорания. Разработчики хотят сделать субмарину, которая сможет не всплывая Северным морским путем. Такая техника может заинтересовать военных для проведения разведывательных операций.