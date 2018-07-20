Шпионы впервые засняли новый хэтчбек LADA Granta FL без камуфляжа

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Компания «АвтоВАЗ» продолжает работать над семейством LADA Granta FL. Ранее в сети появились официальные фото седана, а теперь фотошпионам удалось запечатлеть новый хэтчбек без какой-либо маскировки.

В Мытищинском районе Московской области был замечен хэтчбек LADA Granta FL. Снимки новинки опубликовали в соцсети «Вконтакте». Ранее авто в таком типе кузова фотографировали в камуфляжной плёнке, а на этот раз можно в подробностях рассмотреть экстерьер машины.

Кузов обновлённый LADA Granta окрасили в ярко-синий цвет, как у Subaru. Автомобиль «поставлен» на оригинальные легкосплавные диски, в связи чем можно предположить, что на кадре не самая бюджетная комплектация модели.

Передняя часть автомобиль получила множество изменений по сравнению с предшественником. Новинка выполнена в Х-стилистике, присущей LADA Vesta и Xray. Сзади у Granta стоит отметить модифицированный бампер и новую крышку багажника, на которой разместились номера. На багажнике отсутствует замок, что говорит о наличии электропривода.

Уже в базовом исполнении вся линейка LADA Granta FL будет комплектоваться системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Официальная премьера новинки состоится в августе на мотор-шоу в Москве.