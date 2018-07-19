Ростовский «родственник Лукашенко» раздавил картошкой «Жигуль»

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Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями необычного автомобиля, на который погрузили примерно тонну картофеля. Горожане сфотографировали легковушку, и показали ее в соцсетях.

Один из ростовчан побывал на местном овощном рынке, где лицезрел старый «Жигуль», который удивил горожанина своей выносливостью. На автомобиль было погружено несколько десятков мешков с картофелем, от чего транспортное средство сильно «село».

Автор фотографии заявил, что доселе не видел настолько перегруженный автомобиль. Однако больше всего жителя Ростова удивило то, что эта машина ехала, невзирая на тонну картофеля на ней.

Если присмотреться, то на фото можно увидеть, что в багажнике «Жигуля» поместилось порядка двадцати мешков с картофелем. Пользователи соцсетей тоже были удивлены увиденным, и начали шутить по поводу того, что владелец автомобиля является родственником президента Беларуси Александра Лукашенко. Также под фотографией можно было увидеть комментарии: «У меня дед в застойные времена так пшеницу возил», «КАМАЗ нервно курит в сторонке», «И прицеп не нужен» и так далее.