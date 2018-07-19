Китайские дилеры начали продажи кроссовера Haima S5 нового поколения

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В продажу поступила новая генерация кроссовера Haima S5, презентация товарного варианта этого автомобиля прошла на Пекинском автосалоне весной нынешнего года.

Новинка в отличие от предшественника получила пересмотренные бампера, доработанные светодиодные фонари, увеличенную радиаторную решётку и задние фары оригинальной формы. В салоне модели появились иная приборная панель, доработанный блок управления климатической системой, новый руль и мультимедийная система с большим тачскрином.

Haima S5 2019 получит 1,2- и 1,5-литровый турбированные двигатели с отдачей в 148 и 163 лошадиные силы соответственно. Оба мотора сочетаются с 6-скоростной механической трансмиссией и 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Авто не будет предлагаться с полным приводом.

В перечень оборудования кроссовера вошли система стабилизации, камера заднего вида, шесть эйрбегов, парковочные датчики, электронный «ручник», 2-зонный климат-контроль, панорамная крыша и кожаный салон. В более дорогих комплектация предусмотрены также адаптивный круиз-контроль, функция автоматического экстренного торможения и круговой видеообзор.

В Поднебесной новый Haima S5 можно приобрести по цене от 69 800 до 109 800 юаней, что эквивалентно 652 000-1 026 000 рублей.