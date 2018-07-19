«Раненый» спорткар Chevrolet Corvett продают в восемь раз дешевле нового

Сегодня, 11:07

В интернете появилось объявление о продаже спорткара Chevrolet Corvette Grand Sport 2019 модельного года. Из-за повреждений машина предлагается по цене в восемь раз меньшей, чем стоимость нового автомобиля.

Объявление появилось на сайте Copart. Поврежденный Chevrolet Corvette Grand Sport 2019 модельного года имеет стартовый ценник 8 600 долларов (540 000 рублей). Новая машина стоит не менее 70 000 долларов. Предлагаемый автомобиль проехал всего 24 км. На фотографиях в объявлении можно увидеть, что транспортное средство попало в ДТП.

Продавец «раненого» Chevrolet Corvette не уточняет, что произошло с автомобилем. Также не ясно, почему владелец не желает восстановить транспортное средство и продолжать пользоваться им. На фото видно, что у машины нет переднего бампера, капота, левого переднего крыла. Кроме того, у автомобиля разбиты осветители.

По словам продавца, его Chevrolet Corvette оснащен бензиновым мотором V8 6.2 отдачей 466 л.с. и 631 Нм. Машина укомплектована 7-МКПП, а опционально для нее доступна 8-АКПП. До 96 км/ч спорткара разгоняется за 3,6 с.

Напомним, год назад на сайте Copart предлагался другой Chevrolet Corvette. Владелец просил за машину с пробегом в 14,5 км 42 838 долларов. Вот только от автомобиля осталась только груда металла и пепла.