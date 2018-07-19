«Скоро рухнет»: В соцсетях рассказали о проблемах при постройке Крымского моста

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Россияне беспокоятся состоянием Крымского моста и боятся, что он может рухнуть.

В социальной сети Instagram аккаунт smysly_project опубликовал фотографию Крымского моста. Публикация информирует о том, что с начала запуска движения по мосту проехало более 1 миллиона автомобилей.

В комментариях пользователи похвалили Крымский мост: «Потрясающее сооружение!». Однако нашлись и те, кто нашел «ложку дёгтя в бочке мёда». Некоторые пользователи выразили свое беспокойство состоянием Крымского моста и в соцсетях рассказали о проблемах при его постройке.

Так, одна девушка, знакомая лично с человеком, который занимался постройкой Крымского моста, поведала, что строители испытывали трудности в работе. По её словам, там были какие-то непонятные проблемы: «У меня был знакомый, который строил его и рассказывал, что там творится неладное. Мечтал поскорее уехать обратно».

Когда девушку пытались расспросить, о чём идет речь, она ответила: «Строить его не могли. С бригадами что-то случалось». В ответ на это другой пользователь написал: «Скоро рухнет значит».

При этом другие пользователи пытались успокоить паникующих: «Звучит как полнейший бред», «Ничего не рухнет. Успокойтесь».

Стоит отметить, что ранее ростовских автомобилистов обеспокоили трещины в верхних опорах Крымского моста. Пользователи писали, что ещё большее подозрение вызывает тот факт, что такие «дефекты» запрещают фотографировать.