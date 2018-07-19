В Узбекистане разрешили тонировку автомобилей

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Ранее в Узбекистане не разрешалось затемнять окна машин, однако теперь власти страны разрешили такую доработку автомобиля. Однако такое «удовольствие» будет доступно только тем, кто готов за него заплатить.

Министерство юстиции Узбекистана сообщило, что в стране с 1 августа вступает в силу новое постановление, на основании которого гражданам будет разрешено делать тонировку окон автомобилей. Разрешение на тонировку будет доступно за определенную плату на год. Позже его можно будет продлевать.

Далеко не все автомобилисты захотят тонировку в Узбекистане, ведь физлицам за нее придется заплатить от 90 минимальных размеров заработной платы, а это 16 580 000 сумов (134 500 рублей или 2 100 долларов) на год. Для юрлиц тонировка будет доступна за 2 800 долларов в год. Иностранцам придется платить 3 300 долларов.

Уточним, что темная полоса на лобовом стекле в Узбекистане допустима в автомобилях без какой-либо платы государству, но она должна быть шириной не более 14 см, а ее светопропускаемость должна быть не ниже 30%.

Узбекские автомобилисты, нарушающие правила тонировки, будут штрафоваться. Для иностранных водителей, приезжающих в страну, за тонировку предусмотрена плата в 15%.