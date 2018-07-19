RuNCAP: Росстандарт разрабатывает национальные краш-тесты автомобилей

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В России могут появиться национальные краш-тесты. Такие испытания помогут снизить смертность в дорожных авариях. Сейчас разработкой тестов занимаются отечественные специалисты.

Эксперты Росстандарта занялись разработкой методики краш-тестов, которые получат название RuNCAP. Отечественная программа оценки новых автомобилей позволит повысить безопасность транспорта на рынке РФ. Росстандарт планирует проводить испытания машин как в реальности, так и виртуально. Для хранения результатов тестов будут организованы публичные реестры, чтобы потребитель мог получать информацию о той или иной модели.

Необходимые стандарты и требования RuNCAP будут разрабатываться техническим комитетом по стандартизации. В рамках краш-тестов автомобили будут подвергаться фронтальному и боковому ударам. Также будут испытываться системы курсовой устойчивости, предотвращения ДТП, круиз-контроля и других систем активной безопасности. Чтобы снизить затраты, Росстандарт будет проводить некоторые тесты в виртуальной среде. Эксперты надеются, что за счет RuNCAP в России вырастет качество автомобилей. В Росстандарте отметили, что на разработку отечественной методики краш-тестов уйдет 3-5 лет.

Напомним, сейчас автомобили, чтобы попасть на рынок России, должны проходить краш-тесты в институте НАМИ. Они проводятся по стандартам ЕЭК ООН, но они считаются устаревшими в развитых странах.