Эксперты рассказали, как уберечь автомобиль в аномальную жару

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Автомобильные эксперты объяснили, что необходимо сделать перед тем, как поехать на машине, стоявшей какое-то время на жаре.

Летом автомобиль подвергается воздействию солнечных лучей, из-за чего могут возникнуть проблемы с тормозной системой, а также произойти отслаивание лакокрасочных материалов и выгорание салона.

Прежде всего рекомендуется проверить кондиционер. Даже если он работает нормально, стоит перед поездкой проветрить салон. После этого эксперты советуют убедиться в исправности тормозной системы. В случае их наличия поездку лучше отложить. Чтобы избежать возможных проблем нужно обращать внимание на качество тормозной жидкости. Дешевый продукт вполне может закипеть на солнце.

Отмечается, что помет голубей и разводы грязи представляют опасность для лака. Лучше стараться оставлять автомобиль в прохладных паркингах, тогда ЛКМ сохранятся на долгие годы.

Как в холод, так и в жару не стоит заправлять бак до краёв, это может привести к утечке топлива, из-за чего сильно возрастает риск возгорания. Разумеется, при жаре ни в коем случае нельзя оставлять животных в машине даже на небольшой промежуток времени.