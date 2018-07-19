40-летний извращенец шокирует ростовчан в общественном транспорте

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Мужчина предпочитает полупустые автобусы. Жительница Ростова-на-Дону стала свидетелем жуткой сцены.

В соцсетях ростовчанка предупредила горожан об извращенце, которые ездит в общественном транспорте и занимается «грязными делами» на глазах пассажиров. Женщина рассказала, что мужчина зашел в автобус №63 на остановке Нагибина, сел на пустое место, спустил штаны и шокировал ростовчан.

«Как представлю, что моя дочь и другие дети тоже могут это увидеть и становится мерзко», - добавила жительница Ростова. Женщина рассказала, что через сутки встретила извращенца на той же остановке. Однако в этот раз он не сел в автобус, поскольку тот был переполнен пассажирами.

Ростовчанка не смогла сфотографировать извращенца из-за разряженной батарейки телефона, но дала подробное описание: мужчина не старше 40 лет с небольшим дефектом глаза, одет в черные брюки, синюю футболку и рыжие сандалии.