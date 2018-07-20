В сети полностью рассекретили новое кросс-купе Changan CS85

Сегодня, 04:00

Новый купеобразный кроссовер Changan CS85, позаимствовавший ряд дизайнерских решений от Raeton CC, может поступить в продажу уже в августе. В модельном ряду бренда новинка расположится между CS75 и CS95.

Новый Changan CS85 получил крупную радиаторную решётку, большие воздухозаборники на бампере и множество хромированных элементов. Дизайнеры решили использовать модное на сегодняшний день решение, визуально объединив передние фары с решёткой радиатора. Опционально для автомобиля будут доступны 18- и 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

О технической составляющей кроссовера пока известно немногое. Предположительно Changan CS85 выйдет на рынок с 1,5- и 2,0-литровыми турбодвигателями, выдающими 178 и 232 «лошадки». В обоих случаях будет предложен 6-диапазонный «автомат».

Компания может начать принимать заказы на новинку уже в следующем месяце. Кроссовер ориентирован на молодую аудиторию, а его конкурентами станут Borgward BX6, Bisu T7, Dongfeng ix5 и Skoda Kodiaq GT.

Напомним, младшая модель Changan CS75 на китайском рынке доступна по цене от 98 800 юаней, что в пересчёте составляет 933 000 рублей. В России дорестайлинговый вариант этой модели можно приобрести минимум за 1 170 000 рублей.