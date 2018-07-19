Вьетнамские автомобили VinFast могут появиться на рынке России

Сегодня, 08:01

Вьетнамский автопроизводитель VinFast намерен покорить помимо домашнего рынка другие страны. В результате стало известно, что одним из внешних авторынков компании может стать Россия.

Компания VinFast является стартапом, который находится в распоряжении бизнесмена Фам Нят Выонгу. Глава стартапа планирует инвестировать в выпуск вьетнамских автомобилей почти 1,5 млн рублей. Согласно плану развития VinFast, уже через семь лет производство автомобилей составит 500 000 машин в год.

Отметим, что Вьетнам и Россия подписали договоренности о свободной торговли. В результате действуют квоты, которые предполагают беспошлинный ввоз транспортных средств. VinFast станет первым вьетнамским брендом в стране, поскольку на данный момент данными условиями пользуются только российские компании. Автопроизводители УАЗ, «КАМАЗ», Renault наладили продажи на рынке Вьетнама.