В Европе лимузин Путина окрестили «новым политическим оружием»

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Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки остается одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. Более того, обсуждаются не только итоги этого мероприятия, но и лимузин главы российского государства, разработанный в рамках проекта «Кортеж».

Во Франции на телеканале BFM TV обсуждался новый лимузин президента России после встречи лидера РФ с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки. Автомобиль Владимира Путина впечатлил общественность, и журналисты отметили, что транспортное средство хорошо подходит для торжественных мероприятий, однако оно также используется как «политическое оружие».

Журналисты пояснили, что Владимир Путин вернулся к традиции из СССР пользоваться отечественным транспортом. Этим глава российский лидер подчеркивает промышленную мощь своего государства. Напомним, ранее телеканал CNN сравнил длину лимузинов Путина и Трампа ради измерения крутости двух лидеров. Французские машиностроители в свою очередь задались вопросом, будет ли холодная война происходить между «Сенатом» Путина и «Зверем» Трампа.

Напомним, новый лимузин Владимира Путина создавался в рамках отечественного проекта «Кортеж». Впервые общественность увидела автомобиль на инаугурации президента России 7 мая 2018 года. Теперь известно, что машина называется Aurus Senat.

Под брендом Aurus будут также выпускаться седан, минивэн и кроссовер. Вместе с седаном они предназначены для политической элиты, но и появятся на массовом рынке по цене не менее 10 млн рублей за единицу.