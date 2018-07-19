Lego выпустила копию Aston Martin Джеймса Бонда

Сегодня, 07:00

Компания Lego, выпускающая конструкторы, презентовала новую модель, которая пополнит линейку Creator Expert. Речь идёт о копии Aston Martin DB5, принимавшего участие в съемках фильма об агенте Джеймсе Бонде.

Игрушечный Aston Martin DB5 оснастили рядом «шпионских» гаджетов. К примеру, в салоне разместились дисплей системы слежения, телефон, а также детально проработанная приборная панель. В оснащение автомобиля также вошли поворотные номера, рабочее кресло-катапульта, щит, два пулемёта, спицованные диски колёс и ножи для разрезания шин.

Под капотом модели скрывается рядный 6-цилиндровый двигатель, как у оригинального авто. Машинка имеет следующие габариты: 340х120х100 мм. Комплект состоит из 1295 деталей.

Напомним, до этого Lego представила миниатюрную версию Bugatti Chiron из серии Technic. Набор с ценником 29 900 рублей включает в себя 3 599 деталей. Игрушка примечательна аэродинамическим обвесом с активным антикрылом, детализированным кокпитом с двигающимися подрулевыми переключателями, а также мотором W16 с поршнями, способными двигаться.