Раскрыты рублёвые цены на обновлённый Jeep Cherokee‍

Сегодня, 06:00

Представители компании Jeep раскрыла ценники и комплектации на Cherokee для авторынка России. Обновлённый внедорожник, представленный в марте на автосалоне в Женеве, предложат покупателям в четырёх комплектациях: Sport, Longitude, Limited и Overland.

В РФ цены на Jeep Cherokee стартуют от 2 255 000 рублей, самую дорогую версию оценили в 3 360 000 рублей. Рестайлинговый автомобиль оборудовали светодиодной оптикой и другими бамперами. В различных модификациях дорожный просвет модели может достигать 221 мм. Багажный отсек вмещает до 448 л груза. В салоне внедорожника стоит упомянуть новую приборную панель, иные сидения и тачскрин.

Линейка двигателей Jeep Cherokee не изменилась и по-прежнему включает в себя 3,2-литровый 272-сильный мотор Pentastar V6 и 2,4-литровый агрегат, способный выдавать 177 лошадиных сил. Вне зависимости от двигателя автомобиль получил 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

На других рынках модель предлагается также с 270-сильным бензиновым мотором объёмом 2,0 л с непосредственным впрыском топлива и опцией старт-стоп. Россиянам версия с таким двигателем пока недоступна.