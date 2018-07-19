Новый Ford Focus и Volvo XC40 прошли краш-тесты Euro NCAP

Сегодня, 05:00

Хэтчбек Ford Focus четвертого поколения и кроссовер Volvo XC40 подверглись краш-тестам Euro NCAP. Оба транспортных средства имеют современные решения для безопасности водителя и пассажиров, и получили хорошие оценки.

Ассоциация Euro NCAP провела очередные краш-тесты, и на этот раз «проверила на прочность» новый Euro NCAP, уже продающийся в Европе, а также кроссовер Volvo XC40, который предлагается не только в ЕС, но и в России. По итогам испытаний эксперты поставили обеим машинам по 5 звезд, что является максимальной оценкой ассоциации.

Краш-тесты Euro NCAP показали, что в хэтчбеке Euro NCAP нового поколения безопасность водителя и пассажиров составляет 85%. Дети защищены на 87%. Безопасность пешеходов оценена в 72%, а показатель превентивной безопасности достиг 75%. Кроссовер Volvo XC40 по перечисленным критериям показал 97, 87, 71 и 76%.

https://www.youtube.com/watch?v=PEk1GHbPfVQ

Ford Focus и Volvo XC40 не удивили экспертов Euro NCAP своими результатами, так как оба транспортных средства представляют собой современные автомобили, уже в базовом оснащении имеющие по шесть эйрбэгов. Кроме того, шведская модель оборудована «коленной» подушкой безопасности для водителя. Оба автомобиля имеют автоматическое торможение, способны распознавать дорожные знаки и пешеходов, а также удерживаться в полосе и так далее. Протокольные испытания Euro NCAP также доказали эффективность кузова обоих моделей в плане защиты водителя и пассажиров от ударов.