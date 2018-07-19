Водители служебных машин Росгвардии смогут нарушать ПДД

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С сентября текущего года Росгвардия обзаведётся автомобилями с новым окрасом. Примечательно, что водители таких машин смогут отступать от ПДД в ходе выполнения поставленных задач.

Начальник военно-автомобильной инспекции Росгвардии Сергей Коняев рассказал журналистам, что в РФ был принят национальный стандарт, регулирующий цветографические схемы и нанесение надписей. Так, автомобили ведомства начнут окрашивать в серый цвет с красными полосами, на которых разместятся надпись «Росгвардия» и соответствующий герб.

Авто вневедомственной охраны будут выполнены в белом и сером цветах с синими полосками. Презентация новый транспортных средств состоялась в Балашихе, Московская область, на автодроме дивизии им. Ф. Э. Дзержинского.

Сергей Коняев также рассказал, что при выполнении служебных задач водители таких автомобилей смогут нарушать ПДД. В пресс-центре ведомства объяснили, что экипажу необходимо добираться на место вызова в кратчайшие сроки, ради чего приходится двигаться с увеличенной скоростью. Также гвардейцам разрешат оставлять машины в местах, где парковка запрещена.