Rolls-Royce создаст роботараканов для инспекции двигателей

Сегодня, 15:44

В рамках авиасалона в Форнборо Rolls-Royce представила прототипы миниатюрных роботов, похожих на тараканов. Их будут использовать, чтобы ускорить процесс инспекции авиадвигателей, передаёт CNBC.

В настоящее время в ходе инспекции приходится частично разбирать двигатель, из-за чего на процедуру требуется около пяти часов. По словам Джеймса Келла, специалиста по внедрению технологий марки Rolls-Royce, с новыми «роботараканами» на это понадобится около пяти минут. Это возможно благодаря тому, что микроботы могут проникать в части камеры сгорания.

В создании роботов-тараканов принимали участие сотрудники Гарвардского и Ноттингемского университетов. Американские учёные отметили, что идея подобной технологии действительно навеяна тараканами.

Работа в данном направлении продолжается уже в течение восьми лет. К настоящему времени специалисты создали прототипы, которые планируется уменьшить до 15 мм и оборудовать камерами.

Помимо этого, компания намерена создать робозмей, которые будут применять при нанесении термобарьерного покрытия. Также они смогут доставать посторонние предметы из авиадвигателя.