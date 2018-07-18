ФАС не видит причин удешевления бензина на АЗС

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В России не стоит ждать снижения стоимости бензина на заправках, но стоит ожидать, что ценники на АЗС будут стабильными. Об этом заявили в ФАС.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что специалисты ФАС не видят предпосылок для удешевления горючего на российских АЗС вслед за снижением биржевого ценника на горючее.

Господин Голомолзин в разговоре с журналистами заявил, что предпосылок к снижению розничной стоимости бензина в стране нет, и это при том, что в России уже наблюдается повышенный спрос на топливо на фоне начала активного периода уборочных сельхозработ. Также по словам замглавы ФАС, стоимость нефти на мировом рынке ведет себя непредсказуемо. В силу таких факторов сейчас более важной задачей в РФ является обеспечение стабильного ценника на горючее на отечественных АЗС, и такая цель достигнута.

Анатолий Голомолзин отметил, что внутренний рынок насыщен топливом. Стоимость горючего в стране возвратилась к равновесному состоянию, и напряжение вокруг ситуации спало. Также замглавы ФАС отметил, что сейчас в РФ за счет оптовых цен предприятие могут эффективнее работать в рознице.

Безостановочный рост стоимости топлива на бирже и в рознице с середины февраля в России заставил власти с 1 июня снизить акцизы на бензин 3 000 рублей) с тонны и ДТ 2 000 рублей) с тонны. Кроме того, правительству пришлось отказаться от запланированного на 1 июля планового повышения акцизов на 700 рублей.