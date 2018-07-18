«Это проклятие скифов»: Водителей пугают аномалии на Крымском мосту

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Призраки, удушье и галлюцинации – в сети уверены, что духи скифов прокляли Крымский мост.

Не так давно Крымский мост отметил знаменательное событие – по новой магистрали проехал миллионный автомобиль. В честь событие официальный аккаунт моста в Instagram опубликовал соответствующую запись, в комментарии к которой посыпались отзывы россиян.

Один из автомобилистов рассказал, что поездка по Крымскому мосту ему очень понравилось, но было «немного жарковато». Другой водитель ответил, что, возможно из-за жары и усталости, ему привиделся призрачный автомобиль, который хотел его «подрезать» – в мгновение фантом растворился в воздухе.

Другая пользовательница выразила уверенность в том, что галлюцинации тут не причём – над мостом повисло древнее проклятие скифов, ранее населявших эти земли. Женщина уверена, что сама природа против того, чтобы на черноморском побережье возводили такие масштабные строения.

Стоит отметить, что на Крымском мосту произошло уже три дорожные аварии. 13 июля нынешнего года иномарка протаранила автомобиль ВАЗ, после чего отечественную легковушку буквально расплющило.

В сети появились слухи о том, что водитель иномарки внезапно испытал приступ удушья. Другие источники уверяют, что на дороге возник фантом мужчина на коне, что снова отсылало к проклятию скифов.