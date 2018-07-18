Недешевую игрушечную копию McLaren Senna выпустили британцы

Сегодня, 17:30

Спортивный автомобиль McLaren Senna является далеко не дешевым, не каждый обеспеченный человек сможет себе его позволить. Поэтому было решено выпустить игрушечный автомобиль, который ничем идентичен оригинальному автомобилю.

Игрушечную версию спорткара разрабатывали британцы в течение 3 000 часов. Сама компания McLaren предоставила чертежи, и все для того, чтобы игрушка была максимально приближена к оригиналу. Так как копия выполнена в таком же цвете, что и оригинал - McLaren Orange Paint, компания даже оригинальной краской поделилась. Игрушка выполнена в масштабе 1:8. На создание одного прототипа уходит по 300 часов.

За копию производители просят 8 тысяч 184 доллара. Однако и здесь покупателям предоставляется выбор. Также можно за 9 тысяч 384 долларов приобрести автомобиль в комплектации Bespoke, которая идет с наличием дополнительных функций. А выбрать по собственному усмотрению дизайн интерьера и экстерьера можно купив за 10 тысяч 584 доллара игрушку в вариации Bespoke Plus. Количество игрушек ограничено.

Оригинальный автомобиль McLaren Senna был презентован еще в конце 2017 года. Его выпустили ограниченным тиражом – всего 500 экземпляров. Ездит этот спорткар на 4,0-литровом двигателе, который выдает мощность в 800 лошадиных сил. До 100 км/ч он способен разогнаться за 2,8 секунды, а максимально развиваемая скорость – 340 км/ч.