Ремонт шамаровской трассы закончат через пару дней

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В Приморском крае сейчас ремонтируют участок трассе, который ведет к Лазурной бухте. Рабочие асфальтируют пять километров дороги, причем на каждой из полос.

Ремонт дороги был запущен по программе развития транспортного комплекса в Приморском крае. По дороге, которая сейчас находится на ремонте, можно подъехать к нескольким популярным курортным городам. За каждую смену рабочим удается уложить по 250 тонн асфальта, в ремонте принимает участие 10 единиц спецтехники.

Всего запланировано отреставрировать 31 дорогу, а это около 105 километров. Рабочие сообщили, что ремонтные работы на шамаровской трассе завершатся уже через пару дней.