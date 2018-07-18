Представлен ТОП-10 внедорожников с пробегом на рынке Санкт-Петербурга

Сегодня, 21:00

Автоэксперты провели мониторинг продаж поддержанных внедорожников на авторынке Санкт-Петербурга, продажи которых сократились на 9% до 20 100 авто. Результатом исследований стал ТОП-10 кроссоверов с пробегом по итогам продаж первых шести месяцев 2018 года.

Лидером среди поддержанных кроссов в Санкт-Петербурге стал Volkswagen Tiguan. За шесть месяцев модель разошлась тиражом в 722 авто, что на 31% больше прошлогодних продаж. С отрицательной динамикой в 4% до 635 авто следом идет прежний лидер – Nissan Qashqai. Благодаря приросту в 7% до 570 машин бронзу получил BMW X5.

В первой пятерке ТОП-10 внедорожников с пробегом в культурной столице РФ оказались Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Продажи первого на вторичном рынке выросли на 16% до 556 авто, а второй разошелся тиражом с 551 машину, что на 12% больше продаж 2017 года.

Следом с реализацией в 501 машину оказался Renault Duster, продажи которого выросли на 12% по итогам первых шести месяцев. За ним оказался Volkswagen Touareg с приростом в 11% до 395 авто и KIA Sportage с приростом в 5% до 391 машины. Замыкают ТОП-10 востребованных кроссов на вторичном рынке Санкт-Петербурга Toyota RAV4 и LADA 4x4, продажи первого оказались на прежнем уровне в 382 шт., а спрос на второй упал на 6% до 354 машины.