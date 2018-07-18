Жителям Семилук отказали пустить автобусы по самому короткому пути

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Жители города Семилуки недовольны тем, что им приходится ездить в Воронеж по «нерациональному» маршруту, в то время как существует более короткая дорога. Проезд по ней мог бы сэкономить гражданам время и деньги.

По мнению горожан, оптимальный маршрут должен пролегать через микрорайон Южный в Семилуках. Однако водители воронежских автобусов ездят по более длинной дороге. Так, выехать из Семилук сегодня можно через село Подклетное и через улицу 9 Января либо через Орлов Лог по Курской трассе.

В первом случает придётся проехать свыше 20 км, а во втором – более 23 км. Ситуацию усугубляет тот факт, что на улице 9 Января в настоящее время ведётся строительство развязки, из-за чего автомобилистам приходится стоять в пробках. Из-за этого местные всё чаще ездят через Юго-Западный район, хотя стоимость билета составляет почти 70 рублей.

Вместе с тем самый короткий путь до Воронежа из Семилук – это дорога через новый мост в Южном микрорайоне, её протяженность не превышает 18 км. Местные жители жалуются, что несколько лет назад власти обещали пустить по этой дороге автобусы, но этого так и не произошло.

В ответ чиновники отказали пустить автобусы по самому короткому пути, отметив, что узкая проезжая часть, отсутствие тротуаров и остановок, наличие неровностей и опасный выезд на трассу делают небезопасным данный маршрут.