Московский автомобилист рассказал об ужасах поездки в Крым

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Водитель поделился в сети личным опытом, чтобы предостеречь других желающих отдохнуть в Крыму от «подводных камней».

Летом множество водителей выезжают на отдых на собственной машине. С появлением Крымского моста целая колонна автомобилистов стоит часами в пробке чтобы провести отпуск на полуострове. Один из пользователей портала «ЯПлакалъ» решил поделить своим недавним опытом и рассказал об ужасах поездки в Крым.

Московский автомобилист рассказал, что ездил в район Феодосии. Выехал с юга Московской области в 13:00, а в 20:45 попал в «адскую» пробку в злополучном Лосево. По словам водителя, простояв в заторе 2,5 часа, он готов был сжечь этот поселок. Также он рассказал, что в пробке к автомобилистам подходят так называемые «помогальщики», которые предлагают объехать сложный участок за 500 рублей. Но желающих воспользоваться этой «услугой» почти не было, а те, кто согласились, неизвестно, доехали ли вообще. Также за Воронежем начали попадаться коробочки контроля скорости и стерегущие их на обочине сотрудники ДПС.

Автомобилист рассказал, что бензин дорожает по мере приближения к Крыму. Если в Москве он брал АИ-92 за 42 рубля/литр, то в Ростове он стоил уже 43,5 рубля, а в Крыму цена достигала 49 рублей. Трассу до Крымского моста он сравнил с МКАД, а сам Крымский мост назвал грандиозным сооружением. Правда, на протяжении всего моста установлены балки, которые не позволяют в полной мере насладиться красотами местной природы.

По достижению полуострова начинается самое интересное. Наиболее трудная часть дороги – от Крымского моста до Феодосии. Здесь было много заторов, связанных со строительством трассы Таврида. Автомобилист стоял в пробке 1,5 часа в районе поселка Приморский, а на место назначения прибыл в 20:45 следующего дня после выезда. Отметим, что не только москвичи жалуются на данный участок дороги. Так, воронежец недавно рассказал, как ехал от моста до Евпатории 8 часов.

Еще одним ужасом поездки в Крым стала «фишка» езды местных жителей. Они часто практикуют опасный маневр обгона – выезжают «в лоб» на «встречку», даже через «сплошную». Автомобилист предупредил неместных водителей, что в таких случаях нужно сворачивать чуть правее на обочину.