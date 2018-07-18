Дизайн обновлённого Audi TT рассекретили до премьеры

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В сети появились шпионские снимки обновлённого купе Audi TT без какой-либо маскировки. Фотографии разместил в Instagram пользователь с ником tts_freunde.de.

Обновлённый Audi TT может дебютировать на Парижском автосалоне в октябре, однако до этого автомобиль официально рассекретят в режиме онлайн. Судя по фото, купе оснастят воздухозаборниками иной формы, пересмотренной оптикой и модифицированными бамперами. Кроме того, автомобиль получит новые бампера и диффузор.

Ожидается, что в салоне новинки разместится передовая система мультимедиа и современные ассистенты безопасности. Опционально клиентам предложат широкую палитру цветов кузова и несколько вариантов отделки интерьера.

Технические подробности о новинке пока засекречены. Как пишет Autocar, моторную гамму Audi TT практически не затронут изменения. В ЕС модель доступна с бензиновыми агрегатами объёмом 1,8 и 2,0 л. Помимо этого, автомобиль предлагается с 2,0-литровым «дизелем».

Напомним, Audi TT актуальной генерации дебютировал на Женевском мотор-шоу в 2014 году. В России цены на купе стартуют от 2 740 000 рублей, также россиянам доступна более мощная RS-версия с ценником от 4 962 000 рублей.