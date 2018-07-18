В Гудвуде Range Rover Sport SVR забрался на холм на двух колесах

Сегодня, 20:00

Терри Грант – каскадер из Британии – проехался по трассе Гудвуда на двух колесах. Ехал он на Range Rover Sport SVR.

Впервые Терри Грант установил рекорд Гиннеса семь лет назад. Тогда он проехал милю всего на двух колесах автомобиля Nissan Juke всего за 2 минуты 55 секунд. Все это проходило на фестивале скорости, который проводится в Гудвуде. А уже в 2015 году побил рекорд, преодолев милю за 2 минуты и 10 секунд на Nissan Juke Nismo RS.

Когда каскадер проезжал на Range Rover, он собирался установить новый рекорд. Когда Грант поехал на первый круг, что-то пошло не так и автомобиль стал на четыре колеса. Но британец не стал отчаиваться и поехал на второй круг. Тогда-то он и сделал это. Он проехал участок за 2 минуты 24,5 секунды. И хотя он не сумел побить свой рекорд, но зато ему дали награду за то, что на 2-тонном Range Rover Sport SVR была преодолена миля за рекордное время.