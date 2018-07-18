Продажи LADA в Евросоюзе выросли на 11% в первом полугодии

Сегодня, 11:05

По итогам шести месяцев текущего года жители стран Евросоюза приобрели 2 770 новых машин марки LADA, что на 10,7% превышает прошлогодний результат. Об этом сообщают аналитики агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АСЕА.

Хотя популярность LADA на европейском рынке растёт, её продажи пока остаются довольно низкими. Так, российский бренд занял всего 0,035% от общего объёма продаж автомобилей в Европе. Для сравнения это несколько больше суммарных результатов Bentley, Bugatti и Lamborghini, однако ниже продаж Dodge и Maserati.

Лидером спроса на европейском авторынке по итогам полугодия остаётся Volkswagen с 993 548 реализованными машинами, что на 8,9% больше, чем годом ранее. Продажи Renault за отчётный период выросли на 0,5% или до 631 208 единиц, что позволило марке занять второе место в ЕС. Замкнул «тройку» популярнейших автобрендов Ford с 550 672 реализованными авто (-3,9%).

Возвращаясь к LADA, отметим, что на всех зарубежных рынках дилеры марки реализовали за январь-июнь 16 592 автомобиля. Это на 64% больше по сравнению с тем же периодом минувшего года. Главными экспортными направлениями для LADA стали Казахстан и Беларусь