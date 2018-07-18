Зафиксировано очередное подорожание внедорожников «УАЗ»

Сегодня, 19:00

«АВТОСТАТ» проанализировало стоимость новых автомобилей в РФ. По результатам последних показателей оказалось, что сразу три модели внедорожников «УАЗ» прибавили в цене.

В основном, внедорожники поднялись в цене на 10-25 тысяч рублей. Это коснулось моделей «Пикап», «Хантер» и «Патриот».

Внедорожники «Хантер» прибавили не так уж много – на 10 тысяч рублей. Сегодня, выбирая из числа комплектаций, за них придется отдать от 654 тысяч 900 до 692 тысяч 800 рублей.

«Патриот» прибавил к стоимости от 12,5 тысяч до 20 тысяч рублей. Меньше всего покупателям обойдется автомобиль «Классик» - 731 500 рублей. А дороже всего выйдет в комплектации под названием «Максимум» - 1 019 000 рублей. Однако на специальные версии модели цены не изменились.

Хуже всех пришлось «Пикапу». Он подорожал аж на 25 тысяч рублей. Новые цены получили комплектации «Максимум» и «Престиж» - стоят 1 100 000 и 1 030 000 рублей.

Раньше автомобили «УАЗ» уже дорожали. Последний раз цены на них менялись в июне текущего года. Тогда они прибавили в цене по 10-18,5 тысяч рублей. Но спрос на эти автомобили продолжает падать. Так, по показателям, полученным в период с января по июнь этого года, видно, что в прошлом году удалось реализовать на 5 процентов больше машин.