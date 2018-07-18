Новое поколение Renault Clio показали на видео

Вчера, 23:00

Первым рынком для нового Renault Clio станет Европе. О расширении географии автомобиля пока нет данных. Автомобиль будет конкурировать с Ford Fiesta и Volkswagen Polo.

Французы продолжают разработку нового поколения хэтчбека Renault Clio. Об этом говорит шпионское видео, снятое автомобильными папарацци на дорогах Пятой республики. Сюжет показал сайт Motor1. Судя по кадрам шпионов, машина отдаленно напоминает шоу-кар Renault Symbioz.

Внешне новый Renault Clio отличается от предшественника решеткой радиатора, С-образными головными LED-осветителями и капотом.

Существенные изменения произойдут в салоне машины, а габариты останутся примерно такими же, как у актуальной генерации модели.

Новый Renault Clio, как и Nissan Micra, строится на обновленном шасси CMF-B. Машина получила новый турбированный агрегат 1.3 тягой 150 л.с. По некоторым данным, с этим мотором автомобиль разгоняется до 100 км/ч менее чем за 8 с. Также в силовой линейке модели появится литровая бензиновая установка и модернизированный «дизель» 1.5. Все моторы сочетаются с 6-МКПП, а опционально они будут комплектоваться АКПП с двумя сцеплениями.

По неофициальным данным, новый Renault Clio покажут на мотор-шоу в Париже в сентябре. Продажи новинки начнутся в Европе, где она будет соперничать с Ford Fiesta и Volkswagen Polo. В какие еще страны отправится новый «Клио», неизвестно.