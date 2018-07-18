УАЗ «Профи» оснастили новым кузовом-будкой

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Инженеры Ульяновского автомобильного завода продолжают предлагать россиянам новые модификации флагманского УАЗ «Профи». Недавно состоялась презентация концепта гибридной версии модели, а теперь компания представила серийную версию с кузовом-фургоном.

УАЗ «Профи» с будкой класса «стандарт» на полторы тонны предлагают за дополнительные 74 500 рублей. В действительности модель оснащена стальным каркасным ящиком с внутренними стенками, которые не обшиты, а на полу установлена фанера 18 мм, также на дверные створки установлены резинопластиковые уплотнители.

В продажу поступила также версия УАЗ «Профи» «Оптимум». За данное оснащение в России придется доплатить 61 500 рублей. Клиент получит облицовку оцинкованными стальными листами с полимерным покрытием, внутри фургона стены и пол будут обшиты фанерой, при этом напольное покрытие будет водостойким и ламинированным.

Модель с кузовом-фургоном доступна для заднее и полноприводных версий УАЗ «Профи».Для данных кузовов подвеска авто будет усилена и спереди и сзади, в сравнении со стандартной моделью.