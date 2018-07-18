Автоэксперты назвали бренды самых угоняемых авто в России

Сегодня, 09:53

Автоэксерты составили рейтинг автомобильных брендов, которые угоняют в России чаще всего по результатам первых шести месяцев 2018 года, в котором представили пять основных марок. В основу исследования лег опрос крупнейших страховых компаний в РФ.

Самым популярным брендом среди угонщиков в России стал южнокорейский Hyundai, второе место также заняла корейская марка – KIA. Отметим, что южнокорейские автомобили набирают всё большую популярность среди российских водителей.

Третье место в рейтинге самых угоняемых марок в России по итогам первого полугодия 2018 года заняла Toyotya. Замыкают первую пятерку автомобили брендов Ford и Nissan. Помимо основных пяти марок, автоэксперты отметили также популярность у воров автомобилей Renault, Lexus и Mazda.

По данным страховых компаний России, самой угоняемой моделью стал Hyundai Solaris. Не меньшей популярностью у воров пользуются и Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai ix35, Hyundai i30, Hyundai Genesis. Также зарегистрировано большое количество угонов Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV4, Toyota Hilux. Среди автомобилей KIA самым популярным оказался Sportage, также угонщиков привлекают Rio, Ceed, Optima и Quoris.

Автоэксперты пояснили, что украденные автомобили, которые выпускают массово, разбирают и продают на запчасти. В то же время премиальные модели пытаются продать в другом регионе России или за рубежом.