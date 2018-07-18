Мэр Нижнего Новгорода раскритиковал качество ремонта дорог

Сегодня, 08:50

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов накануне отправился в Московский и Сормовский районы, чтобы проконтролировать, как ведётся ремонт дорог, передаёт пресс-центр администрации города.

Проверка была проведена на улице Ярошенко, а также на перекрёстке улиц Коминтерна и Страж Революции. В общей сложности на текущий год запланировано отремонтировать на 32 улицах Нижнего Новгорода 38 км дорог.

Уточняется, что Владимира Панова в целом остался доволен качеством дорожного полотна на большинстве участков проезжей части. При этом у главы города возникли вопросы к состоянию тротуаров и разметке. В частности, по его мнению, в некоторых местах тротуары должны быть шире. Кроме того, сегодня разметку наносят при помощи краски, которая стирается уже через пару месяцев, однако с будущего года для этих целей начнут применять более долговечный термопластик.

Господин Панов также заявил, что при любых ремонтных работах на дорогах города с 2019 года начнут рассматривать состояние ливневой канализации. При необходимости будет проводиться её прочистка или восстановление. В фирме-подрядчике пообещали обращать больше внимания на качество тротуаров.