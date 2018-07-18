«Продать или сжечь?»: Одержимый демонами «Жигуль» пытался убить поляка

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Демонический «Жигуль» едва не убил жителя Кракова.

На страницах популярной социальной сети Reddit появился пост от пользователя под ником ElonPolster. Мужчина рассказал, что он живёт в польском городе Краков и недавно приобрёл подержанный автомобиль LADA – судя по снимку, речь идёт о седане ВАЗ-2106.

«Шестёрка» изначально устраивала поляка, но со временем у машины сами по себе начали открываться двери. Такой дефект владелец списал на возраст авто. Также поляк учёл тот факт, что «Жигуль» произведён в России.

Несколько позже проблемы с авто начали больше беспокоить поляка – мотор седана запускался и выключался сам по себе, а радиоприёмник вместо музыки пугал водителя странными шумами и скрипами.

Автор поста рассказал, что самое страшное произошло два дня назад. По пути домой владелец LADA почувствовал, что его ноги окаменели, а радиоприёмник включился самостоятельно и начал издавать жуткие звуки. Позже водитель почувствовал, что невидимая рука схватила его руку и пыталась направить машину на встречную полосу.

Напуганный владелец уверен, что одержимый демонами «Жигуль» пытался убить его. «Продать или сжечь?» - спрашивает у реддиторов поляк.

В комментариях посоветовали не уничтожать автомобиль, а показать его священнику. Другой пользователь категорически запретил поляку сжигать авто, ведь таким образом он может высвободить демона - машину лучше оставить в глухом безлюдном месте и надеяться на то, что её никто не найдёт.